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경기도 배달특급, 노동절 기념 ‘쉼데이’ 이벤트…10일까지 매일 5천 원 할인 쿠폰

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안승순 기자
수정 2026-05-01 07:28
입력 2026-05-01 07:28
세줄 요약
  • 노동절 맞아 배달특급 ‘쉼데이’ 할인 행사 진행
  • 10일까지 전 지역 회원 대상 5000원 쿠폰 제공
  • 2만5000원 이상 주문 시 매일 1회 사용 가능
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경기도 공공배달앱인 배달특급이 5월 1일 노동절을 맞아 오는 10일까지 서비스 전 지역 가입 회원을 대상으로 ‘쉼데이’ 특별 할인 이벤트를 진행한다.

이벤트 기간 2만 5000원을 주문할 경우 5000원 할인 쿠폰을 제공하며, 매일 1인 1회 사용할 수 있다.

이와 함께 배달특급은 지난 3월부터 월별 주문 횟수에 따라 할인을 제공하는 배달특급 프리퀀시 프로모션을 진행 중이다.

배달특급의 모든 이벤트는 앱 내 상단 배너를 통해 확인 가능하며, 지역에 따라 할인 조건과 금액이 달라질 수 있다.

안승순 기자
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