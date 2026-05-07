GH, 개인정보 보호수준 평가 ‘S등급’…165개 지방 공기업 중 ‘유일’

세줄 요약 GH, 개인정보 보호수준 평가서 2년 연속 S등급

91.7점으로 평균 크게 상회, 지방공기업 중 유일

체계적 관리와 책임 의식 부문에서 높은 평가

이미지 확대 경기주택도시공사 전경

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경기주택도시공사(GH)는 개인정보보호위원회 주관 ‘2025년 공공기관 개인정보 보호수준 평가’에서 2년 연속 최고 등급(S)을 받았다고 7일 밝혔다.이번 평가는 중앙부처, 지자체, 공기업 등 총 1442개 공공기관을 대상으로 진행됐다.GH는 91.7점을 받아 전체 기관 평균 76.5점보다 15.2점이 높았다. 지난해 90.1점에서 1.6점 끌어올리며 165개 지방공기업 중 유일하게 ‘S등급’을 받았다.공사는 개인정보 보호 정책 수립부터 안전 조치 이행, 신기술 대응 노력까지 전 항목에서 고른 성적을 거뒀으며, 특히 체계적인 개인정보 관리 능력과 개인정보 보호에 대한 책임 의식 부문에서 높은 평가를 받았다.개인정보 보호수준 평가는 개인정보보호법에 따라 개인정보 관리 체계를 내실화하고 실행 중심의 보호 역량을 제고하기 위해 시행되는 제도다.평가는 40개 정량지표로 구성된 자체평가, 전문가 심층평가, 가감점 적용 등을 종합해 최종 결정한다.김용진 GH 사장은 “개인정보 보호는 공공기관의 신뢰와 직결되는 절대적인 가치”라며 “앞으로도 도민의 개인정보를 더욱 안전하게 보호해 한층 더 신뢰받는 GH가 되겠다”고 밝혔다.안승순 기자