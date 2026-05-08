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“당신의 ‘끼’로 경기도 여행정보 콘텐츠를 만들어 주세요”

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안승순 기자
수정 2026-05-08 14:55
입력 2026-05-08 14:55
세줄 요약
  • 경기관광공사, 끼투어 기자단 15기 발대식 개최
  • 720여 명 지원 속 30명 선발, 활동 채널 확대
  • 경기도 관광 체험 후 SNS·플랫폼 콘텐츠 게재
경기관광공사, ‘끼투어 기자단 15기 발대식’ 개최

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15기 끼투어 기자단이 발대식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다(경기관광공사 제공)
15기 끼투어 기자단이 발대식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다(경기관광공사 제공)


경기관광공사는 8일 서울 강남구 트레이드타워에서 경기관광 전문 필진인 ‘끼투어 기자단 15기 발대식’을 가졌다.

이번 끼투어 기자단 공모에 720여명이 지원한 가운데 기사 작성 능력 및 네이버 블로그, 인스타그램, 틱톡 등 다양한 분야의 콘텐츠 활동 지수 등을 평가해 최종 30명을 선발했다. 이는 지난해 20명보다 10명 늘어난 수치다. 공사는 릴스와 숏폼 등 최신 트렌드를 반영한 SNS 홍보 마케팅 활동을 보다 강화하는 차원에서 선발 인원과 활동 채널을 대폭 확대했다.

기자단은 도내의 다양한 관광지를 방문, 체험 등을 바탕으로 후기형 여행 콘텐츠 제작, ‘경기관광 플랫폼’ 및 개인 SNS 채널 게재, 경기도 팸투어 참여 등의 활동을 하게 된다. 활동 기간은 5월부터 11월까지 총 7개월이며, 기자단에게는 월별 원고료가 지급된다.

끼투어 기자단의 명칭은 ‘경기’의 초성인 ‘ㄱ’ 두 자를 합쳐 만들었으며, 각자 가진 끼를 발휘해 쉽고, 재밌고, 유익한 경기도 여행 정보 콘텐츠를 만든다는 의미를 담고 있다.
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김영식 경기관광공사 홍보마케팅팀장은 “경기관광 홍보대사라는 사명감과 함께 기자단이라는 말에 걸맞게 잘 알려지지 않은 매력 넘치는 경기도의 숨은 관광자원을 발굴하고, 체험 내용을 차별화된 콘텐츠로 만들어 경기도 관광산업 활성화에 기여하는 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

안승순 기자
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