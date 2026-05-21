‘화재 꼼짝 마!’…경기신보, 소방교육과 실전형 훈련 실시

이미지 확대 21일 실시된 경기신용보증재단 소방훈련. 경기신보 제공

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경기신용보증재단(경기신보)은 21일 화재 대응 역량 강화와 안전경영 고도화를 위해 본점 3층 강당과 1층 야외에서 상반기 소방교육과 훈련을 실시했다.재단 임직원을 비롯해 사옥 시설관리 운영사, 입주기관 관계자, 관할 소방서가 함께한 가운데 재단과 입주기관이 공동 운영하는 자위소방대의 역할 수행과 기관 간 협업체계를 점검하는 합동훈련으로 진행됐다. 이를 통해 실제 화재 상황 발생 시 신속한 초기 대응체계와 기관 간 협업 기반을 강화했다.이날 훈련은 자위소방대 임무와 당일 훈련 절차에 대한 교육을 시작으로 비상대피훈련, 초기소화 실습, 전기차 화재 대응훈련, 강평으로 이어졌다.또한 최근 증가하는 전기차 화재 위험에 대비해 지하주차장 내 화재 상황을 가정한 실전형 훈련이 함께 실시됐다.시석중 경기신보 이사장은 “공공기관으로서 안전사고 예방과 재난 대응능력 제고는 반드시 이행해야 할 책무”라며 “경기신보는 실전형 훈련과 교육 확대를 통해 임직원의 안전의식을 높이고 보다 체계적인 재난 대응체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자