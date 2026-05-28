경과원, ‘2026 경기도 R＆D 지원사업’ 44개 과제, 55억 지원

세줄 요약 경기도·경과원, 2026 R&D 지원사업 설명회 개최

도내 중소기업 44개 과제에 55억 원 지원 시작

맞춤형 사업 구성과 사업화 연계 지원 추진

이미지 확대 28일 수원 광교 경기홀에서 ‘2026 경기도 R＆D 지원사업 협약설명회’. 경과원 제공

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경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 28일 수원 광교 경기홀에서 ‘2026 경기도 R＆D 지원사업 협약설명회’를 열고 최종 선정된 도내 중소기업 44개 과제를 대상으로 총 55억 원 규모의 기술개발 지원을 시작했다고 밝혔다.이날 설명회에서는 기술개발사업과 R＆D 첫걸음 사업, 여성 과학기술인 지원사업, 섬유분야 기술개발사업 등 기업 성장 단계와 산업 특성을 반영한 맞춤형 지원체계를 중심으로 사업 방향이 공유됐다.올해 경기도 R＆D 지원사업은 지난 3월 공모 단계에서 일부 사업의 경우 최고 27.8대 1의 경쟁률을 기록할 만큼 높은 관심을 끌었다.경기도와 경과원은 총 55억 원 규모의 예산을 투입해 기술개발사업 27개 과제, R＆D 첫걸음 사업 10개 과제, 여성 과학기술인 지원사업 5개 과제, 섬유분야 기술개발사업 2개 과제를 지원한다.과제별로는 최대 1억 5000만 원 규모의 연구개발비를 지원한다.우수 과제에 대해서는 후속 사업 연계와 투자·판로 지원 등 사업화 프로그램도 함께 추진한다.김현곤 경과원장은 “앞으로도 도내 중소기업이 기술혁신 역량을 높이고 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록 R＆D 지원사업 확대와 효율적인 사업 운영에 힘쓰겠다”고 밝혔다.안승순 기자