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GH, ‘공정거래 자율준수 프로그램’ 도입…관리자 이종선 부사장 임명

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안승순 기자
수정 2026-06-09 11:57
입력 2026-06-09 11:57
세줄 요약
  • 공정거래 자율준수 프로그램 선포식 개최
  • 이종선 부사장 자율준수관리자 임명
  • 교육·감독·감시 체계 단계적 구축
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경기주택도시공사 김용진 사장(왼쪽)이 9일 ‘공정거래 자율준수 프로그램’(CP, Compliance Program)의 자율준수관리자로 이종선 부사장을 임명했다. GH 제공
경기주택도시공사 김용진 사장(왼쪽)이 9일 ‘공정거래 자율준수 프로그램’(CP, Compliance Program)의 자율준수관리자로 이종선 부사장을 임명했다. GH 제공


경기주택도시공사(GH)가 9일 ‘공정거래 자율준수 프로그램’(CP, Compliance Program) 선포식 및 자율준수관리자 임명식을 열고 공정·투명한 업무수행 및 준법경영 강화 의지를 선언했다.

‘공정거래 자율준수 프로그램’은 기업이 스스로 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 제정·운영하는 교육, 감독 등 내부 준법 시스템이다.

GH는 도시개발공사 사업 특성상 토지보상, 건설·용역 계약, 입주자 모집 등 다양한 거래 관계에서 공정거래 법규 준수가 중요한 만큼, 실질적이고 체계적인 자율준수 시스템을 마련해 공정거래 문화를 선도하겠다는 방침이다.

이를 위해 GH는 이종선 부사장을 CP 총괄책임자인 ‘자율준수관리자’로 임명했다. 향후 △전담 조직 구성 △임직원 대상 정기 교육 실시 △내부 감시 및 감독 체계 구축 등을 단계적으로 추진해 공정거래 자율준수 문화를 업무 전반에 정착시킬 계획이다.



김용진 GH 사장은 “공정거래 자율준수 프로그램은 우리 공사 조직문화로서 지속적으로 발전시켜야 할 시스템”이라면서 “모든 임직원의 자율준수 노력을 통해 공정거래 생태계 구현과 준법문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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