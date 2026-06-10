“이렇게 하면 세금 줄일 수 있습니다”…경기신보, 소상공인 절세전략 특강

세줄 요약 본점서 소상공인 절세전략 특강 개최

세무 기초·실전 절세법 맞춤 교육 진행

동수원세무서와 1:1 무료 상담 창구 운영

이미지 확대 최희유 세무사가 9일 경기신보 원데이 성공클래스에서 소상공인들을 대상으로 절세전략 특강을 하고 있다. 경기신보 제공

이미지 확대 시석중 경기신용보증재단 이사장이 9일 <원데이 성공클래스>에서 인사말을 하고 있다. 경기신보 제공

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경기신용보증재단(경기신보)은 9일 본점에서 <원데이 성공클래스-소상공인 절세전략 특강>(이하 성공클래스)을 열어 세금과 관련한 알찬 교육을 했다.경기신보는 소상공인의 경영 역량 강화와 사업 운영에 필요한 도움을 제공하기 위해 2025년부터 ‘원데이 성공클래스’를 운영하고 있다. 지난해에는 온라인 마케팅 전략 교육을 중심으로 디지털 경쟁력 강화에 초점을 맞췄고 올해는 사업 운영 과정에서 어려움을 겪을 수 있는 세무와 관련된 교육을 진행했다.청아세무회계 최희유 세무사가 맡은 이날 성공클래스는 소상공인이 꼭 알아야 할 세무 기초부터 실전 전략까지 폭넓게 다루는 맞춤형 교육으로 진행됐다.이어 동수원세무서와 협업해 ‘1:1 무료 세무 상담 창구’도 운영했다.시석중 경기신보 이사장은 “소상공인이 겪는 어려움은 더 이상 개별 사업장의 문제가 아니라 정부와 지자체, 금융기관은 물론 경기도 전체가 함께 대응해야 할 중요한 과제”라며 “경기신보는 도민 중심·현장 중심의 철학을 바탕으로 교육과 컨설팅 등 비금융 지원을 확대하고, 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.한편 경기신보는 모바일 교육 플랫폼 ‘G-캠퍼스’를 통해 세무·신용 관리·재무 등 소상공인에게 필요한 다양한 온라인 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.안승순 기자