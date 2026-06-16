경기관광공사, 러닝 기반 로컬관광 플랫폼 ‘런 경기(RUN GYEONGGI)’ 구축

세줄 요약 경기관광공사·경기도, 런경기 플랫폼 구축 착수

문카데미 협력, 러닝 기반 로컬관광 모델 발굴

당일형·숙박형 런투어와 통합 서비스 제공

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경기도와 경기관광공사는 관광 스타트업 ‘문카데미㈜’와 12일 협약을 체결하고 러닝 기반 로컬관광 플랫폼 <런경기(RUN GYEONGGI)> 구축 및 운영에 본격 착수한다고 16일 밝혔다.이번 프로젝트는 민간의 창의적인 아이디어와 기술력을 활용해 경기도 관광산업의 새로운 성장모델을 발굴하기 위해 마련됐다. 문카데미㈜는 러닝 이벤트·런투어 플랫폼 ‘클투(CLTOO)’를 운영하는 관광 스타트업으로 국내외 런투어 운영 경험과 러닝 커뮤니티 기반 관광 콘텐츠 기획 역량을 갖추고 있다.<런경기> 플랫폼에서는 도내 대표 관광자원을 활용한 당일형·숙박형 런투어 상품을 운영하고, 코스 탐색부터 예약·참여·후기 공유까지 가능한 통합 서비스를 제공한다.또 경기도 31개 시·군의 역사·문화·생태·수변 관광자원을 러닝과 결합한 체류형 관광 콘텐츠를 발굴·운영한다. 아울러 지역 러닝 앰배서더 ‘경기 페이서 31’을 운영할 계획이다.선발된 ‘페이서’들은 신규 러닝 코스 발굴과 검증, 지역 관광자원 소개, SNS 콘텐츠 제작, 런투어 운영 지원 등의 역할을 맡으며, 경기도 전 지역의 로컬 관광자원을 연결하는 지역 기반 관광 커뮤니티로 발전해 나갈 예정이다.안승순 기자