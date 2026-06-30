경기도여성가족재단 이천 청사 시대 열렸다

경기 북부 이전 다섯 번째 공공기관

이미지 확대 경기도여성가족재단 이천 신청사. 연면적 3258㎡, 지하 1층·지상 3층 규모 신청사에는 강당과 회의 공간 등이 마련됐다.

경기도여성가족재단 제공

2026-06-30 19면

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수원 경기도인재개발원에 입주해 있던 경기도여성가족재단이 29일 이천시 증포동 새 청사에서 업무를 시작했다. 2019년 이재명 경기도지사 시절 경기 북부 이전을 발표한 15개 공공기관 중 다섯 번째 이전이다. 남은 공공기관의 경기 북부 이전도 민선 9기 출범과 함께 속도가 붙을 전망이다.경기도에 따르면 경기교통공사(양주)와 경기환경에너지진흥원(김포), 경기도시장상권진흥원(양평), 경기도농수산진흥원(광주)이 완전 이전을 마쳤다. 또 경기연구원(의정부)과 경기경제과학진흥원(파주)은 임차 형태로 각각 원장실과 일부 핵심 부서가 이전했다. 경기신용보증재단은 다음달 중 일부 조직이 남양주로 옮긴다. 또 경기관광공사, 경기문화재단, 경기평생교육진흥원은 2028년 고양시 성장센터 준공에 맞춰 고양으로 이전할 계획이다.도 공공기관 중 가장 덩치가 큰 경기주택도시공사(GH)의 구리 이전 논의는 구리시장 교체로 전환점을 맞았다. 국민의힘 소속 백경현 시장이 구리시의 서울 편입을 추진하며 이전 논의가 중단됐다가 ‘GH 이전 정상화’를 제1호 공약으로 내세운 더불어민주당 소속 신동화 후보가 당선되면서 논의가 다시 활발해질 것으로 예상된다. 앞서 시는 토평동 9600㎡ 부지에 지하 3층~지상 19층, 전체 건축면적 3만㎡ 규모로 GH 본사 건물을 신축하는 방안을 추진해 왔다.기존 선정 부지(캠프 님블) 토지 정화 비용 문제로 멈춘 경기도일자리재단의 동두천 이전도 도와 동두천시, 재단이 기존 부지 대신 새 부지를 선정하는 것으로 방향을 틀면서 돌파구를 찾았다.안승순 기자