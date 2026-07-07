경기신보, 금융지원 넘어 글로벌 도약 지원…‘아마존 입점’ 교육

세줄 요약 소상공인 30명 대상 아마존 입점 교육 개최

판매자 계정·상품 등록 등 기본 실무 교육

FBA·광고·마케팅 심화 과정으로 확장

이미지 확대 경기신용보증재단이 7일 본점에서 진행한 <원데이 성공클래스-아마존 입점교육>에 앞서 시석중 이사장이 인사말을 하고 있다. 경기신보 제공

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경기신용보증재단(경기신보)이 7일 본점에서 소상공인의 글로벌 온라인 판로 확대와 해외시장 진출 지원을 위해 <원데이 성공클래스-아마존 입점교육>을 개최했다.글로벌 온라인 플랫폼인 아마존을 통해 해외시장 진출을 희망하는 도내 소상공인 30명을 대상으로 한 원데이 성공클래스는 7일 1차에 이어 14일 2차 과정이 진행된다.글로벌 온라인 수출과 아마존 마케팅 분야 강의 경험이 풍부한 조신호 강사가 맡은 교육은 아마존 판매자 계정 개설부터 상품 등록, 판매 전략 수립까지 온라인 수출 과정 그리고 해외시장 진출에 필요한 실무 역량을 체계적으로 익힐 수 있도록 구성됐다.1차 과정에서는 아마존 시장 구조 및 소비 트렌드 분석, 아마존 입점 절차와 상품 등록, 셀러 계정 생성 등 해외 온라인 시장 진출을 위한 기본 실무를 교육했고 14일 진행되는 2차 과정에서는 FBA(Fulfillment by Amazon, 아마존이 상품 보관부터 포장·배송, 반품까지 처리하는 통합 물류 대행 서비스) 운영 및 발송 프로세스, 키워드 광고와 마케팅 전략, 글로벌 진출 성공 사례 등을 중심으로 온라인 수출 실무 역량을 강화할 수 있는 심화 과정을 다룰 예정이다.시석중 경기신보 이사장은 “온라인 소비시장이 확대되고 글로벌 전자상거래 플랫폼을 통한 해외 판매 기회가 커지면서 소상공인에게도 국내 시장을 넘어 해외 온라인 시장으로 판로를 넓히는 전략이 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 도민 중심, 현장 중심의 관점에서 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 계속해서 발굴하고 추진하겠다”고 밝혔다.경기신보는 원데이 성공클래스 등을 통해 교육·컨설팅 기반의 비금융 지원을 늘려 소상공인의 경쟁력 강화를 뒷받침하며 금융지원을 넘어 성장지원 혁신을 선도하는 성공 파트너 역할을 이어갈 계획이다.안승순 기자