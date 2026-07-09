경기주택도시공사, ‘2026 GH 베이스캠프’ 참여사 모집…글로벌 투자 유치 지원

세줄 요약 2026 GH 베이스캠프 참여사 모집

판교 첨단기업 대상 미국 투자유치 지원

실리콘밸리 IR·네트워킹 프로그램 운영

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2025 GH 베이스캠프’ 성과를 바탕으로 ‘2026 GH 베이스캠프’에 참여할 기업을 다음 달 3일까지 모집한다.

글로벌 네트워크 형성 등 기업별 타깃 시장에 맞는 글로벌 투자유치 기회를 갖게 된다.

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경기주택도시공사(GH)가 ‘2024·‘GH 베이스캠프’는 성남 판교 입주기업 중 해외 진출을 바라는 기업들에 미국 현지에서 글로벌 투자사들을 대상으로 투자유치 활동을 지원하는 사업이다.올해는 판교 제1·2테크노밸리에 소재지를 둔 인공지능(AI), 로보틱스, 모빌리티, 바이오·헬스 등 첨단 기업을 대상으로 진행된다. 심사를 거쳐 5개 사를 선발할 계획이다.선정된 기업에는 항공료, 숙박비, 교통비, 현지 프로그램 참여 기회 등을 제공한다.국내에서 약 2달 동안 글로벌 액셀러레이터와 1대1 코칭, 글로벌 전략 수립 등 사전 프로그램을 이수한다. 이어 10월 7일부터 16일까지 미국 실리콘밸리에서 글로벌 투자사들을 대상으로 기업설명회(IR)와지난 2024년 처음 시행된 ‘GH 베이스캠프’는 참여 기업들의 해외 진출 가능성을 실질적인 성과로 연결했다. 2024~2025년 참여 기업 중 바이오·헬스 분야 기업은 약 92억 원 규모의 시리즈 A 투자를, AI 분야 기업은 약 320억 원 규모의 시리즈 B 투자를 유치했다.이 밖에도 일부 기업은 글로벌 가전·리테일·방송미디어 기업과 협업 및 기술실증(PoC)을 추진하며 글로벌 시장 진출의 발판을 마련했다.김용진 GH 사장은 “참여 기업들이 다채로운 투자유치 활동과 글로벌 투자자와의 긴밀한 협력을 바탕으로 세계 시장에서 영향력 있는 혁신 기업으로 성장하기를 기대한다”면서, “앞으로도 판교 테크노밸리가 글로벌 비즈니스 중심지로 도약할 수 있도록 GH가 든든한 디딤돌 역할을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자