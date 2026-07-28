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중기 제품 구매율 공공기관 1위 GH, 3년 연속 ‘2026 공공구매상담회’ 개최

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안승순 기자
수정 2026-07-28 14:18
입력 2026-07-28 14:18
세줄 요약
  • 공공구매상담회 3년 연속 개최
  • 94개 신청 중 63개 기업 선정
  • 14개 부서와 1대1 상담 200차례
김용진 사장, “혁신적인 중소기업 지원 정책 펼쳐나가겠다”

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24일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘GH 2026년 공공구매상담회’. GH 제공
24일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘GH 2026년 공공구매상담회’. GH 제공


경기주택도시공사(GH)가 중소기업의 공공조달 시장 진입을 지원하기 위해 수원컨벤션센터에서 24일 ‘2026년 공공구매상담회’를 개최했다.

이날 구매상담회는 참가 신청한 총 94개 기업 중 중증 장애인 제품, 혁신 제품, 기술 개발 제품 등 공공구매 인증 제품을 중심으로 기업을 선정해 진행했다. 선정된 63개 기업은 GH 14개 발주부서 구매 담당자들과 약 200차례 1 대 1 매칭 상담을 했다.

올해로 3회째를 맞은 GH 구매상담회의 참여 기업은 2024년 41개, 2025년 53개에 이어 올해 63개로 해마다 늘고 있다.

GH는 공공구매상담회 운영과 상생결제제도 도입 등을 통해 전국 공공기관 중 중소기업 제품 구매율 부문에서 2년 연속 1위를 차지했다. GH의 중소기업 제품 구매율은 2024년 94.7%, 2025년 94.8%를 기록했다.

김용진 GH 사장은 “앞으로도 기술력 있는 중소기업들이 조달 시장을 통해 강소기업으로 거듭날 수 있도록 혁신적인 지원 정책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
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