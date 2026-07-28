중기 제품 구매율 공공기관 1위 GH, 3년 연속 ‘2026 공공구매상담회’ 개최

세줄 요약 공공구매상담회 3년 연속 개최

94개 신청 중 63개 기업 선정

14개 부서와 1대1 상담 200차례

이미지 확대 24일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘GH 2026년 공공구매상담회’. GH 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기주택도시공사(GH)가 중소기업의 공공조달 시장 진입을 지원하기 위해 수원컨벤션센터에서 24일 ‘2026년 공공구매상담회’를 개최했다.이날 구매상담회는 참가 신청한 총 94개 기업 중 중증 장애인 제품, 혁신 제품, 기술 개발 제품 등 공공구매 인증 제품을 중심으로 기업을 선정해 진행했다. 선정된 63개 기업은 GH 14개 발주부서 구매 담당자들과 약 200차례 1 대 1 매칭 상담을 했다.올해로 3회째를 맞은 GH 구매상담회의 참여 기업은 2024년 41개, 2025년 53개에 이어 올해 63개로 해마다 늘고 있다.GH는 공공구매상담회 운영과 상생결제제도 도입 등을 통해 전국 공공기관 중 중소기업 제품 구매율 부문에서 2년 연속 1위를 차지했다. GH의 중소기업 제품 구매율은 2024년 94.7%, 2025년 94.8%를 기록했다.김용진 GH 사장은 “앞으로도 기술력 있는 중소기업들이 조달 시장을 통해 강소기업으로 거듭날 수 있도록 혁신적인 지원 정책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자