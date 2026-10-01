GH, 공사 전·후 꼼꼼한 모니터링으로 공공건축 품질 ‘UP’

세줄 요약 119안전센터 증축공사 3곳 사후 모니터링 실시

사전검토 의견 반영 여부와 현장 불편 점검

의견서 보완·품질 향상 개선안 도출

이미지 확대 경기주택도시공사 전경

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경기주택도시공사(GH)의 경기도 공공건설지원센터가 사전검토를 거쳐 준공된 119안전센터 증축공사 3곳을 대상으로 사후 모니터링을 실시해 공공건축의 품질을 높였다고 밝혔다.6개월간 진행된 모니터링은 센터가 제시한 사전검토 의견이 실제 설계 발주 및 시공 현장에 어떻게 반영됐는지 확인하고 실질적인 효과를 검증했다.센터는 제출된 설계도서와 심의 자료를 정밀 검토한 뒤 공사 현장을 찾아 검토 의견 반영 여부를 살피고 시설 근무자의 불편 사항과 개선 의견도 들었다.점검 결과를 바탕으로 센터는 사전검토 의견서 내용의 적정성과 건축물 품질 확보 기여도를 평가해 추후에는 의견서가 구체적으로 작성될 수 있도록 신청기관 제출 양식을 보완하는 등 개선안을 도출했다.이와 함께 도소방재난본부 소속 자문위원이 시·군 119안전센터 증축공사의 건축기획 단계부터 참여해 적정 사업비와 공사 품질을 확보하는 방안을 제안했다.센터는 앞으로도 ‘사전검토’와 ‘사후 모니터링’을 유기적으로 연계해 도내 공공건축물의 품질을 끌어올릴 계획이다.한편, 2019년 문을 연 경기도 공공건설지원센터는 공공건설·건축 사업계획 사전검토 등 핵심 기능을 맡으며, 올해 상반기까지 1,008건의 검토를 마쳤다.김용진 GH 사장은 “경기도 공공건설지원센터는 앞으로 경기도소방재난본부와 적극적으로 협력해 소방시설 개선 공사의 품질을 높이는 데 실질적인 역할을 다하겠다”고 말했다.안승순 기자