경기관광공사, 소리·독서·러닝·막걸리 주제 ‘경기 로컬여행 파트너스’ 콘텐츠 운영

세줄 요약 경기 로컬여행 파트너스 콘텐츠 4종 순차 운영

연천·양주, 여주, 파주서 체험형 여행 기획

소리·독서·러닝·막걸리 주제의 지역 연계

이미지 확대 연천양주_RE-PLAY 다시 사는 여행. 경기관광공사 제공

이미지 확대 여주 웰리딩 트립. 경기관광공사 제공

이미지 확대 2026 ADVENTUROUS TRAIL IN DMZ FOREST. 경기관광공사 제공

이미지 확대 에피소드 파주(酒). 경기관광공사 제공

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경기도와 경기관광공사는 ‘2026 경기 로컬여행 파트너스’가 기획한 로컬여행 콘텐츠 4종을 이달부터 연천·양주, 여주, 파주 일원에서 차례대로 운영한다고 밝혔다.‘경기 로컬여행 파트너스’는 지역자원 기반의 로컬여행 생태계 조성을 위해 올해 신설한 민·관 협업 네트워크 사업이다. 공모형과 지자체 협력형 두 부문으로 운영되며 공모형은 창업 3년 이내 민간 기업이 경기도 관광자원을 활용해 새로운 관광콘텐츠를 개발하고 운영할 수 있도록 지원한다.공모로 선정된 기업들에게는 1,000만원씩의 사업비와 전문 컨설팅을 지원했다. 이를 바탕으로 참여 기업들은 소리·독서·러닝·막걸리를 주제로 한 참여·체험형 로컬여행 콘텐츠를 기획했다.연천과 양주에서는 소리길기획연구소와 연천사랑협동조합이 함께 기획한 ‘RE-PLAY : 다시 사는 여행’을 운영한다. 재인폭포의 물소리와 회암사지에 얽힌 이야기에 귀 기울이는 웰니스 사운드 여행으로, 참가자는 지역의 소리와 이야기에 집중한 뒤 여행 중 느낀 생각을 자신의 목소리로 기록하는 ‘듣고 남기는 여행’을 경험한다.여주에서는 영비사가 ‘여주 웰리딩 트립’을 선보인다. 세종대왕이 학사들에게 독서 휴가를 부여했던 ‘사가독서(賜暇讀書)’ 제도를 현대적인 독서 여행으로 재해석했다. 세종대왕릉에서 여정을 시작해 강천섬과 지역 책방 등 여주의 독서 공간에서 책을 읽고 참가자들과 교류한다.파주에서는 DMZ숲과 비드코퍼레이션이 기획한 ‘2026 ADVENTUROUS TRAIL IN DMZ FOREST’가 진행된다. 민간인통제구역 내 숲길을 달리며 자연과 지역을 모험하는 하이엔드 트레일러닝 프로그램으로, 자생식물 씨앗을 뿌리는 ‘재생형 러닝(Regenerative Running)’ 활동을 함께 구성해 러닝과 생태 체험을 결합했다.또 파주 가야4리 마을에서는 귀한시간과 파주도가가 함께 만든 ‘에피소드 파주(酒)’를 운영한다. 막걸리 취향 테스트로 자신의 입맛을 알아보고, 직접 수확한 지역 농산물을 활용해 나만의 막걸리를 만든 뒤 이름과 라벨을 붙이는 체험 프로그램이다.안승순 기자