GH, ‘도시개발사업 조성 및 관리’ 국제표준 준법경영시스템 인증

세줄 요약 ISO 37301 준법경영시스템 국제표준 인증 획득

도시개발사업 조성·관리 전 과정 적합성 공인

계약법률심사제도·준법경영 방침 도입

이미지 확대 16일 김용진 경기주택도시공사 사장(왼쪽)이 문동민 한국표준협회장 준법경영시스템 국제표준인‘ISO 37301’ 인증을 받고 기념 촬영을 하고 있다. GH 제공

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경기주택도시공사(GH)는 한국표준협회(KSA)로부터 준법경영시스템 국제표준인‘ISO 37301’ 인증을 받았다고 16일 밝혔다.인증 대상 범위는 ‘도시개발사업 조성 및 관리’다. GH가 추진하는 택지 조성 및 도시개발사업의 기획부터 사업 시행, 사후관리에 이르는 업무 전반에 걸쳐 국제표준에 적합한 준법경영시스템을 구축·운영하고 있음을 대외적으로 공인받은 결과다.ISO 37301은 국제표준화기구(ISO)가 지난 2021년 제정한 준법경영시스템 국제표준이다. 조직이 준수해야 할 법규와 내부 규범을 선제적으로 식별하고, 위반 리스크를 사전에 예방·관리하는 시스템을 체계적으로 갖추었는지를 심사해 부여한다.앞서 GH는 그동안 투명한 준법경영 체계를 다지기 위해 단계별 제도 개선을 추진해 왔다. 지난 7월에는 계약 및 협약 체결 전 법률 리스크를 사전에 점검하는 ‘계약법률심사제도’를 도입한 데 이어 8월에는 CEO 명의의 ‘준법경영 방침’을 선언하며 법규 준수와 위반 행위 처리, 신고자 보호 원칙을 확립했다.김용진 GH 사장은 “이번 ISO 37301 인증 획득을 계기로 준법경영을 한층 내실화하고 공사 업무 전반에 준법과 윤리의 가치를 확고히 정착시키겠다”라며, “투명하고 책임 있는 경영을 통해 경기도민에게 신뢰받는 공기업으로 거듭나겠다”라고 강조했다.안승순 기자