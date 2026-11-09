GH, 추미애의 ‘공정·혁신·포용’ 강조…‘대한민국 일자리 어워드’ 행안부 장관상

세줄 요약 공정·혁신·포용 기반 일자리 생태계 구축 성과

대한민국 일자리 어워드 공공기관 부문 장관상 수상

발굴·정착·성장·확장·포용 전 과정 지원 체계

이미지 확대 경기주택도시공사 청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기주택도시공사(GH)가 ‘2026 대한민국 일자리 어워드’에서 공공기관 부문 행정안전부 장관상을 수상했다.대한민국 일자리 어워드는 ‘2026 지역경제 혁신박람회’와 연계해 양질의 일자리 창출을 위한 우수 정책과 성과를 거둔 지방자치단체 및 공공기관을 선정한다.올해 어워드에는 전국 94개 지방자치단체와 공공기관이 참여한 가운데 공적조서 심사와 박람회 현장전시 심사, 공적 검토 등을 거쳐 지방자치단체 8곳과 공공기관 5곳 등 총 13개 기관이 수상기관으로 선정됐다.GH는 추미애 경기지사가 강조하고 있는 공정·혁신·포용을 기반으로 ‘공정한 기회·혁신적 성장·포용적 고용을 위한 GH형 일자리 생태계 구축’을 주제로 응모했다. 지역과 기업의 수요를 찾는 ‘발굴’부터 기업의 ‘정착’과 ‘성장’, 글로벌 시장으로의 ‘확장’, 취업취약계층을 아우르는 ‘포용’까지 기업 성장 전 과정을 하나의 지원체계로 연결한 점에서 높은 평가를 받았다.산업 수요 ‘발굴’을 위해 ‘경기 31 파트너스’를 가동해 경기도 31개 시·군의 산업수요와 규제·현안을 조사하고 이를 산업단지와 지식산업센터 공급계획에 반영했다. 기업 ‘정착’ 단계에서는 공공지식산업센터 브랜드 ‘GH biz＆’을 도입하고, 6개 지구에 총 3조 6,202억 원 규모의 신규 산단 개발을 추진해 중소·벤처기업의 안정적 입주 기반을 마련했다.기업 ‘성장’ 지원을 위해서는 300억 원 규모의 상생펀드를 조성해 37개 기업의 금융 부담을 덜었다. 청년창업 공모전으로 발굴한 30개 팀에는 창업특화주택과 공유오피스, 성장 프로그램을 연계해 초기 안착을 뒷받침했다.글로벌 ‘확장’ 단계에서는 ‘GH 베이스캠프’를 통해 유망 스타트업의 해외 기업설명(IR)과 글로벌 진출을 지원했다. 아울러 장애인 맞춤형 직무 및 중증장애인 재택근무 인턴십을 운영해 지난 2023년부터 2026년까지 취업취약계층 92명을 채용하는 등 ‘포용’적 고용 실현에도 앞장섰다.김용진 GH 사장은 “수요 발굴부터 정착, 성장, 확장, 포용까지 기업 성장의 전 과정을 촘촘히 연결해 양질의 일자리를 만들어온 값진 성과”라며 “앞으로도 산업 인프라와 금융·창업·글로벌 지원 역량을 결집해 기업과 도민이 함께 성장하는 지속 가능한 일자리 생태계를 넓혀가겠다”라고 강조했다.안승순 기자