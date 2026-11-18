세줄 요약 1차 분양 공고와 앵커기업 유치 추진

12·13층 22개 호실 공급과 가격 제시

중도금 무이자 지원과 단계별 공급 계획

이미지 확대 ‘GH Biz＆ 광교’ 조감도

이미지 확대 ‘GH Biz＆ 광교’ 위치도

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경기주택도시공사(GH)가 광교신도시 내 유일한 공공지식산업센터인 ‘GH 비즈앤 광교(GH biz＆ 광교)’의 앵커기업 유치를 위한 1차 분양 공고를 18일 냈다.1차 공급 물량은 지식산업센터 최고층인 12층과 13층 전 층으로, 총 22개 호실이다. 각 층은 11개 호실로 구성되며, 층별 전용면적은 약 1,060㎡(320평), 계약면적은 약 2,337㎡(707평) 규모다. ‘GH 비즈앤 광교’의 전체 공급 평균가격은 3.3㎡당 1,087만 원 선이다. 층별 차등에 따라 12층은 1,104만 원, 13층은 1,110만 원이며, 부가가치세를 포함하더라도 3.3㎡당 1,200만 원을 넘지 않는다.2개 층(12·13층)을 모두 신청하는 기업은 우선 분양 대상자로 지정된다.기업의 금융비용 부담을 낮춰 성장 잠재력이 높은 중소·벤처기업의 분양 참여를 적극 이끌어내기 위해 분양대금의 60%에 해당하는 중도금 전액에 대해 무이자 지원 혜택을 제공한다.GH는 소형 호실을 포함한 2·3차 공급을 내년 상반기부터 차례대로 진행할 계획이다.‘GH biz＆ 광교’는 수원시 영통구 이의동 일원에 지하 3층~지상 14층, 연면적 약 3만5000㎡ 규모로 조성되며 오는 2029년 6월 준공 예정이다.신분당선 광교중앙역 인근에 있으며, 동수원IC 등을 통해 판교·강남 및 수도권 주요 지역에 쉽게 접근할 수 있다. 경기도청, 아주대학교, 수원컨벤션센터, 광교테크노밸리 등 관련 기관과 시설에도 가까워 행정·교육·마이스(MICE)·비즈니스 교류 및 주요 인프라가 잘 갖춰져 있다.김용진 GH 사장은 “이번 1차 공급으로 경쟁력 있는 앵커기업을 유치해 관련 기업 거점과 산업 생태계를 조성할 것”이라며, “향후 기업 수요와 시장 상황을 고려한 단계별 공급을 통해 ‘GH 비즈앤 광교’가 광교의 산업 경쟁력과 지역경제 활성화에 기여하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.안승순 기자