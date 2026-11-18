세줄 요약 표창 수상 및 에너지 효율향상 인정

무방문 업무처리로 이동거리·배출 감축

기후위기 대응 특별보증으로 지원 확대

이미지 확대 시석중 경기신용보증재단 이사장이 16일 ‘2026 한국에너지대상의 에너지 효율향상 분야 기후에너지환경부장관 표창’을 전달받고 있다. 경기신보 제공

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경기신용보증재단(경기신보)이 16일 ‘2026 한국에너지대상’에서 ‘에너지 효율향상 분야 기후에너지환경부장관 표창’을 받았다.한국에너지대상은 기후에너지환경부가 주최하고 한국에너지공단이 주관하는 정부포상으로, 에너지 효율향상과 재생에너지 산업발전에 기여한 개인과 단체를 시상한다.경기신보는 무방문 업무처리 도입으로 유류 사용과 온실가스 배출을 줄이는 등 에너지 절감에 기여한 공로를 인정받았다.경기신보는 고객이 영업점을 찾지 않고도 보증 업무를 처리할 수 있도록 2021년 기한연장에 이어 2023년 재단 모바일 앱 ‘이지원’을 통해 신규 보증에도 무방문 업무처리를 도입한 결과 고객 이동거리를 약 1,597만km 줄여 유류 약 148만리터, 온실가스 약 3,215톤(CO2)을 감축하는 효과를 거뒀다고 밝혔다.또한 지난 10월 ‘이지원’을 고도화해, 그동안 서류 확인과 약정을 위해 영업점을 찾아야 했던 법인과 공동대표 기업도 방문 없이 보증을 받을 수 있게 했다.이와 함께 2024년부터 경기도와 함께 ‘경기도 중소기업 기후위기 대응 특별보증’을 시행하고 있다. 2024년 794개 업체 957억원, 2025년 434개 업체 781억원을 지원하며 중소기업과 소상공인 사업장의 에너지 효율화를 뒷받침했다.시석중 이사장은 “경기신보 임직원이 한마음으로 도민의 금융 편의를 높이면서 탄소 감축에도 힘써 온 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 비대면 금융서비스와 기후위기 대응 금융지원을 확대해 경기도의 탄소중립과 지속 가능한 성장에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.안승순 기자