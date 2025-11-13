메뉴
"이재명 대통령 생가 복원" 서대문구의회 건의안 철회

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-11-13 10:15
입력 2025-11-13 10:15

“자칫 대통령실에 부담…본회의 상정 하지 않겠다”

김덕현 서울 서대문구의회 의회운영위원장. 서대문구의회 제공
김덕현 서울 서대문구의회 의회운영위원장.

서대문구의회 제공


경북 안동에 이재명 대통령 생가를 복원하자는 내용의 건의안을 발의했던 서대문구의회 김덕현 의회운영위원장이 안건을 철회한다고 13일 밝혔다.

이날 서대문구의회에 따르면, 김 위원장은 “의도치 않게 논란이 되면서 여러 우려의 목소리를 듣게 됐다”며 “자칫 대통령실에까지 부담이 될 것 같아 본회의에 상정되지 않도록 철회할 계획”이라고 했다.

김 위원장이 발의한 ‘이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안’은 지난 11일 해당 상임위인 의회운영위원회를 통과했다.

경북 안동 출신인 그는 당시 “안동에 새로운 관광인프라가 될 수 있다. 서울 구의원이지만 미약하게나마 도움이 되고자 한다”고 취지를 설명했다.
그러나 건의안 발의 내용이 알려지자, 안동에 있는 생가 복원에 서울의 자치구 구의회가 나서는 모양새를 띠면서 다양한 해석이 나왔다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문
