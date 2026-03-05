관악·금천구청장, 국토부에 신천신림선 추진 촉구

“5차 국가철도망 계획 반영을”

김윤덕 장관 만나 공식 요청

이미지 확대 서울 관악구와 금천구, 경기 시흥시와 광명시가 지난 3일 국토교통부에 ‘신천신림선 제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 조기 추진 촉구 공동건의문’을 전달했다. 왼쪽부터 박승원 광명시장, 임병택 시흥시장, 유성훈 금천구청장, 김윤덕 국토부 장관, 박준희 관악구청장.

박준희 서울 관악구청장과 유성훈 금천구청장이 지난 3일 서울 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 신천신림선 광역철도 사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 공식 요청했다고 4일 밝혔다.신천신림선 광역철도는 경기 시흥 서해선 신천역에서 출발해 광명시 하안동, 서울 금천구 독산역을 거쳐 관악구 신림역까지 연결되는 노선이다. 면담에는 박승원 광명시장과 임병택 시흥시장도 동참했다. 4개 기초지방자치단체장은 김 장관에게 수도권 서남부권 주민의 이동 편의 개선 필요성을 강조했다.이들은 신천신림선을 올해 하반기 발표될 제5차 국가철도망 구축계획에 신규 사업으로 반영해달라고 요청했다. 앞서 시흥·광명·금천·관악 4개 자치단체가 사전타당성 조사 용역을 진행한 결과, 신천신림선 최적 노선에 대한 경제성이 확보됐다.아울러 ‘수도권 서남부선 광역철도 민자사업’과 국가철도망 구축계획을 병행 추진해 신천신림선 사업이 신속하게 추진되도록 지원을 요청했다. 수도권 서남부선은 제2경인선-신구로선을 본선으로, 신천~하안~신림선을 지선으로 연결한다.박준희 관악구청장은 “관악구를 비롯한 수도권 서남부 주민의 교통 여건 개선과 지역 균형 발전을 위해 신천신림선의 빠른 개통이 필수적”이라고 강조했다.유성훈 금천구청장은 “수도권 서남부의 교통 불균형 해소에 중요한 신천신림선이 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 지자체 협력을 강화하고 중앙정부와 긴밀히 협의해 나가겠다”고 말했다.﻿김주연 기자