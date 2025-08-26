성동, 취약계층 아동 ‘맞춤 공부방’ 조성

이미지 확대 서울 성동구가 드림스타트 취약계층 아동 가구에 마련해 준 맞춤형 공부방.

성동구 제공

서울 성동구는 ‘꿈과 희망의 공부방’ 사업을 통해 드림스타트(아동 복지 사업) 12세 이하 취약계층 아동 4가구에 맞춤형 공부방을 조성했다고 25일 밝혔다.앞서 성동구 드림스타트팀 아동통합사례관리사가 취약계층 아동 가정들을 직접 방문해 주거 환경이 열악한 4가구를 선정했다. ﻿실제 아동의 생활과 정서적 성장에 영향을 미치는 요소까지 세밀하게 파악하고 개선안을 마련했다. 이번 사업의 목표는 아동의 눈높이에 맞춘 쾌적하고 건강한 ‘공부방’ 마련이다. 아동별 맞춤형 책상과 책꽂이, 책장 등을 갖춘 ﻿학습 공간을 마련했고 공부방 내 곰팡이가 핀 ﻿벽지 역시 ﻿새것으로 교체했다.구는 지원을 받은 아이들이 자신의 공부방 공간 개선뿐만 아니라 깨끗해진 화장실, 아래층 식당의 냄새 차단, 곰팡이 제거, 방수 공사 등에 대해 감사의 마음을 보냈다고 설명했다.정원오 성동구청장은 “﻿아동의 시선에서 주거 환경을 개선하고, 지역사회와의 협력을 통해 모든 아이가 배움과 휴식을 누리며 ﻿성장할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.유규상 기자