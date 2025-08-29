구로, 중장년·노년층 맞춤형 경제교육 제공

서울시 리테크 프로그램 공모 선정

상속플랜 설계·전문가 상담 등 지원

서울 구로구가 서울시평생교육진흥원이 주관한 ‘서울 리테크 프로그램’ 공모사업에 선정돼 맞춤형 경제교육을 제공한다고 28일 밝혔다.리테크 프로그램은 중장년과 노년층을 대상으로 자산관리와 노후 준비에 필요한 금융 지식을 제공하는 평생학습 과정이다. 프로그램은 다음달 15일부터 29일까지 구로평생학습관 1관에서 진행된다. 경제특강은 총 7회 운영되며 ‘유언으로 완성하는 나만의 상속플랜’, ‘생성형 인공지능을 활용한 스마트 재무관리’ 등 실생활에 유용한 주제를 다룬다. 재무상담사 3명이 진행하는 ‘원포인트 재무상담’은 개인별 맞춤형 재무설계를 지원한다. 프로그램 참여 신청은 다음달부터 구로평생학습관 홈페이지에서 선착순으로 가능하다. 모집 대상은 구로구민과 지역 생활권자이며, 참여비는 무료다.장인홍 구로구청장은 “구로구가 서울시 공모에 뽑혀 4개 자치구 중 하나로 참여하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 구민의 삶에 도움이 되는 평생학습 기회를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.서유미 기자