강동 주차장 부지에 모듈러 교실 지어 과밀학급 해소

강동구청·교육청·강빛초 업무협약

총 26개 학급 운영해 학습권 보호

이미지 확대 지난 2일 서울 강동구청에서 강빛초등학교 과밀학급 해소를 위한 업무협약식이 진행되고 이다. 왼쪽부터 조현석 강동송파교육지원청 교육장, 이수희 강동구청장, 강수환 서울강빛초중이음학교 교장.

강동구 제공

2025-09-04 22면

서울 강동구는 서울강빛초등학교 학생 과밀 문제를 해소하기 위해 지난 2일 강동송파교육지원청 및 서울강빛초중이음학교와 함께 구 소유 주차장 부지에 임시 조립식 교실을 설치·운영하는 내용의 업무 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.이수희 강동구청장을 비롯해 조현석 강동송파교육지원청 교육장, 강수환 서울강빛초중이음학교 교장 등이 참석한 가운데 각 기관은 고덕강일2지구 학교 과밀 문제를 해소하고 학생의 학습권 보호와 쾌적한 교육 환경 조성을 위해 긴밀히 협력할 것을 약속했다.이번 협약에 따라 구는 부지를 무상 제공하고, 강동송파교육지원청은 모듈러 교실의 설치한다. 서울강빛초중이음학교는 모듈러 교실 운영과 유지관리를 맡는다.그동안 구는 고덕강일2지구 내 대규모 주거 단지 입주로 학령아동 수가 매년 증가함에 따라 과밀학급 문제 해소를 위해 관계 기관과 대책 마련을 협의해왔다. 그 결과 지난 7월 (가칭)서울강율초등학교 설립안이 서울시교육청 자체 재정투자심사를 통과하면서 과밀학급 문제 해소에 본격적인 박차를 가하게 됐다.구 등은 강율초 설립 때까지의 교육 환경 개선을 위해 학부모와 지역 주민의 요구에 따라 강빛초 인근 부지에 모듈러 교실을 조성하게 됐다. 모듈러 교실은 총 26개 학급 규모로 운영될 예정이다.이 구청장은 “이번 협약은 강빛초 과밀 문제 해소뿐 아니라, 지역사회와 함께 교육 환경을 개선하는 모범 사례가 될 것”이라며 “학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.안석 기자