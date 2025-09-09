강동 “경력 단절 3040여성에 AI 활용 재취업 교육”

12일까지 수강생 20명 모집

수료 후에는 1대1 구직 상담

2025-09-09 26면

서울 강동구는 오는 12일까지 젊은 경력 단절 여성을 대상으로 ‘인공지능(AI)을 활용한 강동구 3040 여성 맞춤 커리어 업스킬링 과정’ 1차 수강생을 모집한다고 8일 밝혔다.강동구는 올해 일·가정 양립을 고민하는 3040여성을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다. 지난 상반기 재테크와 육아 등 현실적 도움을 주는 ‘이화강동 핫 클래스’를 운영했으며, 하반기에는 경력 단절 여성을 대상으로 ‘커리어 업스킬링 과정’을 새롭게 마련했다.이번 과정은 강동구가 기획하고 강동여성인력개발센터에 위탁 운영하며, 챗GPT 등 AI 기술을 활용해 취업 서류 작성부터 면접 전략까지 실질적인 구직 역량을 높이는 데 초점을 두고 있다. 주요 교육 내용은 ▲나의 강점 진단 ▲직무·기업 탐색 ▲AI 활용 이력서·자기소개서 전략 ▲AI 활용 면접 전략 ▲맞춤형 취업전략 완성과 피드백 등으로 구성됐다. 또 교육 수료 후에는 1대1 맞춤형 취업 상담을 통해 구직 전략 수립을 돕는 사후관리도 제공한다.수강 신청은 취업에 관심 있는 3040여성 구민 누구나 가능하며, 이번 1차 과정에서는 총 20명을 모집한다. 강의는 18일부터 29일까지 매일 오전 9시 30분부터 12시 30분까지 강동여성인력개발센터 5층 강의실에서 진행된다.이수희 강동구청장은 “이번 교육이 경력 단절로 어려움을 겪는 여성들에게 AI 시대에 필요한 역량을 키워주는 기회가 되길 바란다”며 “구직에 대한 자신감을 높여 취업 등 활발한 사회참여로 이어질 수 있기를 기대한다”고 말했다.안석 기자