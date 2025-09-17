“돌봄 사각 해소” 상명대, 충남 늘봄학교 운영 시작

이미지 확대 충남 천안의 한 초등학교에서 상명대 라이즈 늘봄학교 교육이 열리고 있다. 상명대 제공

상명대학교는 충남 라이즈(RISE) 늘봄고도화 사업 일환인 늘봄학교 운영을 시작했다고 17일 밝혔다.상명대 충남 라이즈 늘봄학교는 천안·아산 초등학교 중심으로 교육 콘텐츠를 통해 지역 방과후 돌봄 공백 해소와 미래 인재 양성 실현을 위해 기획됐다.상명대는 덴마크 레고에듀케이션 레고 에센셜, ㈜알에이치케이홀딩스 라즈키즈와 공동 개발한 ‘AI 코딩 레고 잉글리쉬’ 교육 프로그램을 운영할 계획이다.이 프로그램은 영어 학습과 AI 코딩을 접목한 융합형 교육으로 학생들이 놀이와 체험 속에서 자연스럽게 미래 역량을 습득할 수 있다.상명대는 연극·디자인·웹툰·코딩 등 보유한 특성화 분야를 늘봄학교 교육 프로그램에 접목해 창의적 체험 활동도 강화한다.천안·아산 청소년재단과 다문화센터 등 지역 기관과 협력해 주말과 방학 기간의 돌봄 공백도 해소한다.상명대 유재필 교수는 “상명대 학생들이 전공 관련 프로그램 강사로 참여해 초등생들과 교감이 좋아 정서적 안정을 주고 있다. 참여 교육 프로그램에 대한 만족도도 매우 높다”고 말했다.천안 이종익 기자