금천·市교육청, 지역 역량 키우는 협력 모델

자치구 최초 ‘교육협력특구’ 협약
서울 금천구는 최근 서울시교육청과 ‘교육협력특구’ 협약을 맺었다고 28일 밝혔다. 이번 협약은 서울 25개 자치구 중 처음으로 시교육청과 체결한 것으로, 지역 교육 협력의 새로운 모델이라는 점에서 의미가 크다.
양 기관은 협약을 바탕으로 지역 특성에 맞는 학교 교육을 적극 지원할 계획이다. 특히 구 교육 정책의 핵심인 ‘체험 중심의 미래 역량 강화 교육’을 반영해 학생 맞춤형 성장 지원에 집중한다.
협약식은 지난 27일 구청 썬큰광장에서 열렸다. 행사에는 지역 주민과 학생, 시교육청 관계자들이 참여해 의미를 더했다. 이 자리에서 유성훈 금천구청장과 정근식 서울시교육감은 무대에 설치된 전자 패드에 공동 서명해 협약을 공식화했다. 구는 이번 협약을 계기로 교육청·학교·지역 사회와의 협력을 넓히고, 학생 개개인의 성장을 돕는 ‘금천형 교육협력 모델’을 구축하겠다는 방침이다.
유 구청장은 “교육협력특구 협약은 금천 교육의 미래를 함께 만들어가는 소중한 약속”이라며 “우리 아이들이 지역 사회와 함께 성장하고 미래 역량을 키워나갈 수 있도록, 시교육청과 힘을 모아 더욱더 내실 있는 교육협력 모델을 만들겠다”고 다짐했다.
김주연 기자
2025-09-29 23면
