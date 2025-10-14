메뉴
충남 광역치매센터, 보건복지부 운영평가 ‘전국 3위’

이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-10-14 13:09
입력 2025-10-14 13:09
단국대병원 전경. 서울신문DB
단국대병원 전경. 서울신문DB


단국대병원(병원장 김재일)은 위탁 운영 중인 충청남도 광역치매센터가 보건복지부가 주관한 ‘2025년 광역치매센터 운영평가’에서 전국 3위를 차지했다고 14일 밝혔다.

센터는 치매 관리 사업 우수 성과를 인정받아 ‘제18회 치매 극복의 날 기념행사’에서 보건복지부 장관 표창을 받았다.

보건복지부와 중앙치매센터는 지역 치매 관리사업의 질 향상과 균형 발전을 위해 매년 전국 17개 광역치매센터를 대상으로 사업성과를 평가하고 있다.

이번 평가는 2024년도 사업 및 운영 실적과 2025년도 사업계획 충실도 등을 기준으로 진행됐다.

충남 광역치매센터는 △지역사회 치매 협의체 운영·정책 거버넌스 구축 △치매안심센터 기술지원 △지역 기반 치매연구 등 국가치매관리사업 사각지대 해소를 위한 노력 등에서 우수 평가를 받았다.

이석범 센터장은 “지역사회 중심의 치매 관리체계 구축을 통해 도민의 삶의 질 향상에 기여하겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
