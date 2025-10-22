고교 진학정보 쏙쏙 뽑아주는 동대문

시교육청과 교육특화 업무협약

2026학년도 진학 박람회 열어

10개 고교 참가… 상담부스 운영

이필형(왼쪽 네 번째) 서울 동대문구청장과 정근식(다섯 번째) 서울시교육감이 지난 18일 열린 '고교 진학정보 박람회'에서 학생들과 함께 사진을 찍고 있다.

서울 동대문구는 지난 18일 ‘2026학년도 고교 진학정보 박람회’를 개최하고 서울시교육청과 ‘동대문교육협력특화지구 업무협약’을 체결했다고 21일 밝혔다.이번 박람회는 고등학교 진학을 앞둔 중학생과 학부모에게 폭넓은 입학 정보를 제공하고, 학생 개개인의 적성과 진로에 맞는 고교 선택을 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 총 10개 지역 고등학교가 참여했으며 ‘2028 대입전형과 고등학교 선택’ 특강, 학교별 1대1 입학 상담부스, 입학설명회 등으로 구성됐다.특강에서는 동국대 사범대학부속 영석고 김용진 교사가 ‘고교학점제와 내신 5등급제’ 등 변화하는 대입 제도에 따른 고교 선택 전략을 설명했다. 아울러 각 고교 입학담당자의 설명회와 질의응답도 진행돼 학생과 학부모들의 큰 관심을 받았다.같은 날 동대문구와 서울시교육청은 업무협약을 체결하고 지역의 교육환경과 특색을 반영한 새로운 교육협력 모델을 구축하기로 했다. 이번 협약에 따라 기존 ‘미래교육지구’의 명칭은 ‘동대문교육협력특화지구’로 변경됐다.이필형 동대문구청장과 정근식 서울시교육감 등이 참석한 협약식에서는 동대문구의 주요 교육 현안에 대한 논의도 함께 이뤄졌다. 특히 구는 오랜 숙원사업인 고등학교 신설 문제를 비롯해 교육경비 보조금 확대, 취약학생을 위한 맞춤형 지원체계 강화, 국제 바칼로레아(IB) 교육프로그램 도입·운영 등 지역 교육 발전을 위한 구체적인 협력 과제를 서울시교육청과 공유했다.협약식을 마친 기관 대표들은 고교 진학정보박람회 현장을 함께 방문해 학생들의 진학 준비 과정을 살펴보고, 고교 신설 등에 대한 학부모들의 다양한 의견을 청취했다. 이 구청장은 “동대문교육협력특화지구를 통해 지역의 교육자원을 적극 활용하고, 학생들이 보다 폭넓은 기회를 누릴 수 있도록 지원하겠다”며 “앞으로도 교육청과 협력해 아이 키우기 좋은 교육도시, 동대문을 만들어가겠다”고 밝혔다.안석 기자