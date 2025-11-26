마포, 대입 정시 맞춤형 전략 함께 짜요

전문가 설명회ㆍ1대1 컨설팅 진행

새달 14일 오후 구청 대강당에서

2025-11-26

서울 마포구는 다음달 14일 마포구청에서 ‘2026학년도 정시 전략 설명회 및 1대1 진학 컨설팅’(포스터)을 개최한다고 25일 밝혔다.이번 설명회는 30년 경력의 입시 전문가가 참여해 최신 대입 분석과 맞춤형 전략을 제공한다. ‘정시 전략 설명회’는 다음달 14일 오후 1시부터 3시까지 마포구청 2층 대강당에서 진행되며, 30여년 동안 대입 분석을 이어온 입시전문가 임성호 종로학원 대표이사가 강연자로 나선다.임 대표이사는 EBS 교육정책 자문위원 경험을 바탕으로 2026학년도 수능 결과와 대학별 전형 변동 사항을 분석하고, 성적대별 지원 경향과 유불리 요소 등 실질적인 정시 전략을 설명할 예정이다. 특히 중상위권·중하위권 등 점수대별 맞춤 전략을 안내하고, 설명회 후에는 질의응답 시간을 마련해 수험생과 학부모의 구체적인 입시 고민에 대해 전문적인 답변을 할 계획이다.정시 전략 설명회와 더불어 같은 날 오전 10시 30분부터 오후 4시 50분까지는 마포구청 12층 중강당에서 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 전문교사가 참여하는 ‘1대1 진학 컨설팅’도 함께 진행된다. 정시 전략 설명회는 다음달 3일부터 12일까지, 1대1 진학 컨설팅은 다음달 5일부터 12일까지 사전 신청을 받는다.김동현 기자