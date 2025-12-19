교육 정책은 현장이 답… 용산 ‘맹모의 열정’

18개 학교 학부모들과 간담회

이미지 확대 박희영 서울 용산구청장이 지난 10월 용산동 용산고등학교에서 ‘구청장과 함께하는 학부모 간담회’를 열고 참석자들과 대화하고 있다.

용산구 제공

2025-12-19 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 학교와 학부모의 목소리를 구정에 반영하기 위한 ‘구청장과 함께하는 학부모 간담회’를 마무리했다.18일 구에 따르면, 간담회는 지난 6월 17일부터 11월 7일까지 지역 내 초등학교 5곳, 중학교 7곳, 고등학교 6곳 등 총 18개 학교에서 열렸다. 학부모와 학교 관계자 322명이 참여했다.‘구청장과 함께하는 학부모 간담회’는 민선 8기 출범 이후 처음 마련된 교육 분야 소통 창구다. 용산구는 민선 8기 들어 교육경비 보조사업 예산을 해마다 2~3억원씩 증액하며 학교 현장의 요구에 적극 대응해 왔다.구는 간담회에서 수렴한 의견과 설문조사 결과를 토대로 교육경비 보조사업을 추진하고 있다. 지난 3일부터 15일까지 학교 관계자, 학부모, 학생 등 2200여명을 대상으로 ‘교육경비보조사업 온라인 설문조사’를 실시한 결과, 사업 만족도는 88%로 2023년 대비 9% 포인트 상승했다.올해 간담회에서는 사전 접수된 민원과 현장 의견을 포함해 141건의 건의사항이 접수됐다. 구는 간담회 전 관련 부서의 사전 검토를 거쳐 논의 안건을 체계화하고 간담회 이후에도 부서별 검토 결과를 건의한 이에게 직접 전달했다. 구는 또한 골목길 보안등 확충, 상습 쓰레기 투기지역 환경 정비, 학교 주변 흡연 단속 강화 등 생활 밀착형 환경 개선에 즉각 나섰다. 등·하굣길 안전 강화를 위해 학생 안전돌보미도 지원했다.박희영 구청장은 “앞으로도 학교와 학부모 목소리를 세심하게 반영해 실질적인 교육 현장의 변화를 만들어가겠다”고 말했다.서유미 기자