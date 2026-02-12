노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘킥오프’

수강비 무료… 내일까지 선착순 접수

서울 노원구가 연령·대상별 맞춤형 축구·풋살교실 수강생을 모집한다.노원구 관계자는 11일 “최근 여성 축구에 관한 관심이 높아지고 있고 어린이와 청소년을 중심으로 생활체육 수요도 꾸준히 증가 중”이라며 “나이와 대상에 맞춘 축구·풋살교실 운영을 통해 생활체육 활성화에 나설 계획”이라고 설명했다.축구·풋살교실은 유치원생과 초등학교 저학년·고학년 등 연령별로 구분해 운영된다. 여성 축구교실은 입문자도 부담 없이 참여할 수 있도록 기초 중심의 교육과정으로 운영할 예정이다. 강습은 마들스타디움과 초안산 축구장에서 하며, 전문 강사진이 안전하고 체계적인 지도를 맡는다. 신청은 노원구민이면 누구나 할 수 있다. 구청 홈페이지를 통해 지난 9일부터 오는 13일까지 선착순으로 진행한다. 이용료는 무료다.구는 ‘집 가까이에서 누리는 건강한 일상’을 목표로 생활체육 인프라 확충에도 힘쓰고 있다. 초안산·마들·불암산·수락산·육군사관학교 일대에 축구장을 갖춘 야외 공공체육시설 5곳을 운영하고 있다. 공릉·월계·상계 권역에는 날씨와 계절에 구애받지 않는 구민체육센터를 운영 중이다.오승록 노원구청장은 “앞으로도 다양한 체육 프로그램과 생활체육 인프라 확충을 통해 구민이 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.서유미 기자