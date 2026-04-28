강동 상일미디어고, 신나는 ‘글로벌 현장학습’

서울 특성화고 대상 공모서 뽑혀

이미지 확대 서울 강동구 상일미디어고 학생들이 ‘서울 특성화고 글로벌 현장학습 사업단’에 선정돼 기념촬영을 하고 있다.

강동구 제공

2026-04-29 19면

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서울 강동구는 상일미디어고가 ‘2026 서울 특성화고 글로벌 현장학습 사업단’에 선정돼 해외 현장학습에 나선다고 28일 밝혔다.글로벌 현장학습 사업은 학생들에게 해외 직업교육과 현장학습 기회를 제공해 글로벌 역량과 해외 취업 경쟁력을 동시에 키우는 프로그램이다. 서울의 25개 특성화고를 대상으로 공모로 선정한다. 구는 2024년 ‘더 베스트 강동 교육벨트 사업’을 통해 해외 셰프 초청 진로 특강, 취업 역량 강화 캠프, 일본 문화 체험, 방과 후 일본어 교육 등 다양한 글로벌 역량 강화 프로그램을 운영하며 상일미디어고 학생들의 역량을 높여왔다.구는 올해도 교육벨트 사업을 확대해 글로벌 현장학습 분야 지원을 이어갈 계획이다. ﻿이수희 구청장은 “상일미디어고의 본 사업단 선정은 강동구 모델이 실질적 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 학생들이 글로벌 인재가 될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자