강남, 취준생·경단녀 환경 강사로 키운다

환경리더 양성과정 모집 19일까지

2026-06-10 20면

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서울 강남구는 경력단절여성과 미취업 청년을 전문 환경 강사로 양성하는 ‘2026년 강남구 환경리더 양성과정﻿’을 운영한다고 9일 밝혔다. 이달 19일까지 교육생 20명을 모집해 7월 3일부터 8월 26일까지 강남구여성능력개발센터에서 교육을 한다.이 사업은 고학력 경력단절여성의 전문성을 일자리로 연결하는 동시에, 기후위기에 대응할 지역 환경 교육 인력을 확보하는 강남형 일자리 모델의 일환이다. 강남의 경력단절여성은 7만 4459명으로 서울 자치구 중 다섯 번째로 많다. 특히 고학력 여성 비율이 80.7%에 이른다.구는 외국인 전용 카지노 세븐럭을 운영하는 준시장형 공기업 그랜드코리아레저(GKL)와 함께 사업을 추진한다. 2023년 GKL의 공모 사업에 강남구가 처음 선정된 이후 4년 연속 지원을 받았고, 올해도 사업비 5500만원을 확보했다.조성명 구청장은 “경력단절여성과 청년의 전문성을 새로운 일자리로 연결하는 동시에 기후위기 대응 역량까지 높이는 사업”이라며 “실제 취업, 창업으로 이어지도록 지원해 강남형 녹색 일자리 모델로 발전시키겠다”고 밝혔다.김동현 기자