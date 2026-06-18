“저층 빌라 개발 이렇게”… 강남, 정비사업 아카데미 개최

노후 주거지 재건축·재개발 정보

25일 구민회관서 300명에 제공

2026-06-19 20면

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서울 강남구는 25일 구민회관 대강당에서 ‘2026년 제2회 정비사업 아카데미’를 개최한다고 18일 밝혔다.이번 강연은 빌라 밀집 지역 등 노후 저층 주거지에 적용할 수 있는 다양한 개발 방식을 안내하기 위해 마련됐다. 지역별 입지와 주거 여건에 따라 정비사업 방식이 달라지는 만큼, 사업 유형별 특징과 추진 절차, 장단점을 비교해 주민들이 합리적으로 판단할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.강연은 정비사업 현장에서 오랜 실무 경험을 쌓은 이승호 정비사업전문관리업체 대표가 맡는다. 강의는 ▲정비사업의 개념과 종류 ▲재개발사업 추진 절차 ▲가로주택정비사업과 자율주택정비사업의 특징 ▲소규모재개발사업의 개념과 적용 사례 ▲사업 유형별 장단점 등을 설명한다.정비사업 아카데미는 재건축·재개발 등 정비사업에 대한 정확한 정보를 제공하고 주민 이해를 높이기 위해 강남구가 운영하는 교육 프로그램이다. 구는 2023년부터 지속적으로 전문 교육을 제공하고 있다. 강연은 300명 규모로 진행한다. 사전 신청 없이 관심 있는 주민 누구나 참여할 수 있다. ﻿김동현 기자