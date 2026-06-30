여름방학 ‘AI 체험 캠프’ 여는 영등포

초중고생 150명 대상 운영

이미지 확대 서울 영등포구 미래교육재단의 인공지능(AI) 특화 시설 탐방 행사가 지난해 8월 마곡동 LG디스커버리랩에서 열리고 있다.

영등포구 제공

2026-06-30 20면

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서울 영등포구 미래교육재단이 여름방학을 맞아 청소년이 인공지능(AI)을 체험하고 미래 진로를 탐색할 수 있도록 ‘AI 특화시설 탐방’과 ‘AI 부트캠프’ 참가자를 모집한다고 29일 밝혔다. 이 프로그램은 청소년이 AI 기술을 활용하는 현장에서 체험 중심 교육에 참여해 미래 산업에 대한 이해를 높일 수 있도록 마련됐다.‘AI 특화시설 탐방 프로그램’은 초등학교 4학년부터 중고등학생까지 총 150명을 대상으로 운영된다. 탐방은 ▲7월 29일 한국과학기술연구원(KIST) ▲7월 31일 한양대 ERICA캠퍼스 ▲8월 12일 LG디스커버리랩 ▲8월 14일 현대자동차 아산공장에서 진행된다. 참가자들은 연구시설 등을 둘러보고 연구자 강연과 체험 행사에 참여해 AI 기술이 연구와 산업 현장에 적용되는 과정을 살펴본다.중학생 30여명을 대상으로 하는 ‘AI 부트캠프’도 운영한다. 캠프는 올 8월 5~6일 국립과천과학관에서 진행한다. ﻿탐방 프로그램은 7월 8~21일, 부트캠프는 7월 13~28일 구청 누리집에서 신청할 수 있고 추첨으로 참가자를 뽑는다.송현주 기자