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여름방학 ‘AI 체험 캠프’ 여는 영등포

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-06-30 00:38
입력 2026-06-30 00:38

초중고생 150명 대상 운영

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서울 영등포구 미래교육재단의 인공지능(AI) 특화 시설 탐방 행사가 지난해 8월 마곡동 LG디스커버리랩에서 열리고 있다. 영등포구 제공
서울 영등포구 미래교육재단의 인공지능(AI) 특화 시설 탐방 행사가 지난해 8월 마곡동 LG디스커버리랩에서 열리고 있다.
영등포구 제공


서울 영등포구 미래교육재단이 여름방학을 맞아 청소년이 인공지능(AI)을 체험하고 미래 진로를 탐색할 수 있도록 ‘AI 특화시설 탐방’과 ‘AI 부트캠프’ 참가자를 모집한다고 29일 밝혔다. 이 프로그램은 청소년이 AI 기술을 활용하는 현장에서 체험 중심 교육에 참여해 미래 산업에 대한 이해를 높일 수 있도록 마련됐다.

‘AI 특화시설 탐방 프로그램’은 초등학교 4학년부터 중고등학생까지 총 150명을 대상으로 운영된다. 탐방은 ▲7월 29일 한국과학기술연구원(KIST) ▲7월 31일 한양대 ERICA캠퍼스 ▲8월 12일 LG디스커버리랩 ▲8월 14일 현대자동차 아산공장에서 진행된다. 참가자들은 연구시설 등을 둘러보고 연구자 강연과 체험 행사에 참여해 AI 기술이 연구와 산업 현장에 적용되는 과정을 살펴본다.

중학생 30여명을 대상으로 하는 ‘AI 부트캠프’도 운영한다. 캠프는 올 8월 5~6일 국립과천과학관에서 진행한다. ﻿탐방 프로그램은 7월 8~21일, 부트캠프는 7월 13~28일 구청 누리집에서 신청할 수 있고 추첨으로 참가자를 뽑는다.

송현주 기자
2026-06-30 20면
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