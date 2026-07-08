강남구, 서울대 교수진과 함께 하는 ‘초중생 AI 캠프’

창의성 진단, 멘토링, 진로 탐색

김현기 “학생들 의미있는 기회”

2026-07-08 20면

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서울 강남구는 여름방학 기간 서울대학교와 협력해 학생들의 창의융합 역량 향상을 위한 ‘서울대 인공지능(AI) 창작 캠프’와 ‘서울대 창의성 캠프’를 운영한다고 7일 밝혔다.AI 창작 캠프는 8월 4일 서울대 아시아연구소 삼익홀에서 열린다. 중학생 72명이 참여하며 학생들은 AI 글로벌 미래국가 박람회를 주제로 각국의 대사 역할을 맡아 해당 국가의 미래 비전과 문화, 기술, 우주개발 등을 소개하는 AI 영상 콘텐츠를 직접 제작한다. 서울대 교수가 직접 생성형 AI와 미래 콘텐츠 산업을 다룬 특강도 진행한다.창의성 캠프는 서울대 관악캠퍼스에서 8월 4~6일(중학교 1학년)과 10~12일(초등학교 6학년) 열린다. 캠프는 서울대 교수진 강연과 팀 프로젝트, 창의성 진단, 멘토링 프로그램, 대학생 멘토와 진로 탐색 등으로 구성됐다.창작 캠프와 창의성 캠프는 각각 7월 7~16일, 14~23일 강남미래교육센터 홈페이지에 신청하면 된다. 김현기 구청장은 “서울대와 함께하는 이 캠프가 학생들이 미래 사회를 준비하는 의미 있는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자