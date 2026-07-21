걸음마부터 콘텐츠 제작, 취업까지… 관악, 맞춤형 AI 교육

소상공인·창업자·구직자 대상

박준희 청장 “AI를 동반자로”

이미지 확대 박준희 서울 관악구청장

2026-07-21 19면

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서울 관악구가 주민들의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 디지털 격차를 줄이기 위해 맞춤형 AI 교육을 운영한다고 20일 밝혔다. ‘AI 기초 및 활용 교육’은 실습 중심으로, 구민 외에도 소상공인이나 예비 창업자, 구직자를 위한 3가지 과정이다. 과정별로 8회씩 총 24회다.‘AI 첫걸음 과정’은 입문 교육이다. AI를 활용한 블로그와 유튜브, 사진 편집 등을 익힐 수 있다. 생성형 AI의 기초부터 안전한 활용법, 올바른 질문법까지 배울 수 있다. 소상공인과 예비 창업자에 특화된 ‘AI 커머스·콘텐츠 제작 과정’도 있다. 네이버 스마트스토어 마케팅이나 이커머스 창업 기초, 사진 보정 등 바로 적용할 수 있는 기술을 알려주는 실전형 강좌다. 취업 준비생의 실무 역량 강화를 돕는 ‘AI 취업 패스’는 AI를 활용한 문서 작성부터 이력서와 면접 준비, 자격증 대비를 도와준다. 구청 정보화교육 콜센터에서 신청하면 된다.박준희 구청장은 “모두가 AI를 든든한 동반자로 삼을 수 있도록 수요자 중심의 신기술 교육을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.김주연 기자