마포 평생학습센터에서 ‘영어완전정복’

성인 영어회화 80명 선착순 모집

이미지 확대 서울 마포중앙도서관 평생학습센터에서 어르신들이 교육을 받고 있다.

마포구 제공

2026-07-29 21면

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서울 마포구는 성인 영어회화 프로그램 수강생을 선착순 모집한다고 28일 밝혔다. 교육 과정은 ▲생활기초영어(30명) ▲초급 여행영어(30명) ▲중급 영어회화(20명) 3개다. 영어를 처음 시작하는 사람부터 해외여행을 준비하는 사람, 실전 회화 능력을 키우고 싶은 학습자까지 수준과 목적에 맞게 선택하면 된다. 성인 영어 프로그램은 지난 상반기 111명이 참여했다. 만족도 조사에서 5점 만점에 4.8점을 받을 정도로 인기가 높았다.생활기초영어 과정에서는 일상에서 자주 사용하는 영어 표현을 익힌다. 8월 18일부터 12월 15일까지 매주 화요일 운영한다. 여행영어(초급)는 8월 14일부터 12월 18일까지 금요일에, 영어회화(중급)는 8월 13일부터 12월 17일까지 목요일에 운영한다.교육은 마포중앙도서관 평생학습센터에서 진행된다. 수강료는 과정별 3만원이며, 기초생활수급자와 장애인은 할인받을 수 있다. 참가 신청은 평생학습포털에서 선착순으로 접수한다. 유동균 마포구청장은 “구민들이 부담 없이 영어를 배우고 자신감을 키우는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자