초5부터 고1까지… 양천 ‘수요자 맞춤 진학 정보’ 푼다

EBSi 정제원 강사 무료 특강

22일 학부모·학생 400명 대상

이미지 확대 지난 5월 서울 양천구 해누리타운에서 열린 ‘Y교육박람회’에서 학생과 학부모들이 입시전략에 관한 설명을 듣고 있다.

양천구 제공

세줄 요약 양천구, 22일 맞춤형 진로·진학 특강 개최

초5~고1 대상 입시 개편·과목 선택 안내

교육지원센터 통해 상담·설명회 지속 운영

2026-10-02 21면

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서울 양천구는 달라진 입시 제도를 학생과 학부모들이 이해하고 체계적으로 준비할 수 있도록 오는 22일 맞춤형 진로·진학 특강을 연다고 1일 밝혔다.특강은 해누리타운 해누리홀에서 학생·학부모 400명을 대상으로 EBSi 정제원 강사가 진행한다. 2028학년도 입시 제도 개편부터 고교학점제에 따른 과목 선택, 학교생활기록부와 연계한 전략을 안내한다. 또한 초등학교 5학년부터 고등학교 1학년까지 시기별 학습 전략을 제시할 예정이다.양천구 평생학습포털에서 참석 신청을 할 수 있다. 온라인 사전 신청자가 우선 입장하고, 당일 남은 자리가 있으면 현장 대기자도 참여할 수 있다. 참가비는 무료다.구는 변화하는 교육 환경 속에 학습·진로·진학 정보를 지속적으로 제공하고 있다. 2024년 9월 개관한 양천교육지원센터에서 일대일 맞춤형 컨설팅, 시기별 입시 설명회, 진학 전문가 특강을 원스톱으로 제공한다. 야간·주말 상담까지 운영한다.이기재 구청장은 “앞으로도 학생과 학부모가 필요로 하는 진로·진학 정보를 적기에 제공하고 수요자 중심의 교육 프로그램을 지속 확대하겠다”고 말했다.김주연 기자