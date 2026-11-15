양천, ‘중증외상센터’ 작가와 학부모 특강

24일 400명에 AI 시대 진로 강연

이미지 확대 서울 양천구 이낙준 작가 초청 ‘2026 학부모 아카데미’ 포스터

2026-11-16 21면

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서울 양천구는 넷플릭스 시리즈 ‘중증외상센터’의 원작자이자 의사인 이낙준 작가를 초청해 ‘2026 학부모 아카데미’ 특별강연을 개최한다고 15일 밝혔다.24일 신정동 해누리타운에서 열리는 특강은 인공지능(AI)이 일과 삶의 방식을 빠르게 바꾸는 시대에 학부모들에게 자녀 교육 방향과 올바른 부모의 역할을 제시하기 위해 마련됐다.이낙준 작가는 ‘AI 시대, 질문하는 인간이 살아남는다’를 주제로 의사에서 웹소설 작가, 온라인 콘텐츠 창작자로 활동 영역을 넓혀 온 경험을 바탕으로 미래 사회에 필요한 역량과 성장의 조건을 들려줄 예정이다. 삼성서울병원 이비인후과 전공의 출신인 그는 넷플릭스 시리즈 ‘중증외상센터’의 원작 웹소설 ‘중증외상센터: 골든아워’를 집필했다. 현재는 유튜브에서 의학 콘텐츠 채널을 운영하고 있다. 모집 인원은 선착순 400명으로 구민 누구나 양천구 평생학습포털을 통해 무료로 참여할 수 있다.이기재 구청장은 “학부모들이 자녀의 가능성을 이해하고 미래를 준비하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 실질적인 도움이 되는 맞춤형 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자