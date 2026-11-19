양천 등 수능 교통·소음 특별대책

이미지 확대 지난해 11월 서울 양천구청에 대학수학능력시험 수험생을 위한 비상 수송 차량이 대기 중인 모습.

양천구 제공

이미지 확대 양천교육지원센터 상담실에서 한 학생이 맞춤형 진학 컨설팅을 받고 있는 모습.

양천구 제공

세줄 요약 수능 당일 비상 수송과 교통 지원 확대

시험장 주변 소음·차량 통제 대책 마련

정시 설명회와 맞춤 상담 등 진학 지원

2026-11-19 20면

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2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 수험생들이 편안한 환경에서 평소 실력을 발휘할 수 있도록 양천구를 비롯한 서울 자치구들이 교통·소음 등 특별대책을 마련했다. 수능을 마친 뒤 원서 전략을 세울 수 있도록 맞춤 상담이나 가채점 분석 등 진학 정보까지 지원한다.여러 자치구는 수능 당일인 19일 수험생이 원활하게 시험장에 도착할 수 있도록 비상 수송에 나선다고 18일 밝혔다. 수능 1교시 국어영역은 오전 8시 40분에 시작하고, 지정된 시험실에 오전 8시 10분까지 입실해야 한다.양천구는 오전 6시부터 8시 10분까지 ‘교통대책 상황실’을 운영하고 수송차량 22대와 지원인력 112명을 투입한다. 오목교역, 목동역, 신정역, 신목동역 지하철역 4곳과 강서고, 목동고 등 10개 시험장 주변에는 수송 차량과 안내 인력을 배치한다. 용산구도 당일 오전 6~9시 비상 수송을 지원할 교통대책반을 공무원과 모범운전자회 회원 등 72명 규모로 꾸렸다.대중교통 이용 편의를 위해 입실 시간과 퇴실 시간에 마을버스를 집중 배차한다. 강남구는 오전 6시~8시 30분, 오후 6~9시 마을버스를 집중 배차하고, 시험장을 경유하는 버스에 안내문을 부착한다. 시험장 200m 주변엔 대중교통을 제외한 차량 진출입을 통제한다.시험장 주변 소음을 최소화하기 위한 준비도 마쳤다. 양천구는 시험장 인근 공사장을 방문해 소음 방지 협조를 요청했다. 영어 듣기 시간에 소음을 유발하는 화물차 등은 우회를 유도한다.수능 이후에는 대입 정시 전형을 대비해 맞춤형 지원이 이어진다. 양천교육지원센터는 다음달 16일~29일 입시 전문 상담관이 132명에게 집중 상담을 제공한다. 같은달 22일 양천문화회관에서 남윤곤 메가스터디 입시평가연구소장을 초청해 ‘2027학년도 대입 정시 설명회’를 연다.서대문구도 이달 28일 구청에서 ‘2027학년도 정시 합격전략 설명회’를 열고, 이만기 유웨이 교육평가연구소장이 대학별 수능 성적 반영 방법과 가채점에 따른 지원 전략 등을 설명한다. 다음달 15일부터 서대문 진로진학지원센터에서 정시 지원 방향을 상담받을 수 있다.이기재 구청장은 “오랜 기간 노력의 결실을 맺도록 시험장으로 가는 길부터 마치는 순간까지 불편함이 없도록 준비하고, 수능 이후에도 진학 지원으로 든든히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.김주연 기자