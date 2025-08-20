화려한 레이저·미러 기술… 노원 ‘경춘철교 음악분수’

22일부터 운영… 화~일 하루 2회

서울 노원구가 오는 22일부터 ‘경춘철교 음악분수’ 운영을 시작한다고 19일 밝혔다.경춘철교는 과거 중랑천을 건너는 경춘선 열차를 위해 놓인 철교다. 폐선 이후 ‘경춘선숲길’의 일부로 조성돼 주민들의 일상적인 이동과 대표 산책로 역할을 하고 있다. 노원구 관계자는 “주변 경관과 어울리는 화려한 레이저 분수를 설치해 산책로를 이용하는 주민들에게 볼거리를 제공할 것”이라고 설명했다.경춘철교 교량 중앙부에 설치된 분수는 국내 최초로 4대의 레이저와 미러 기술을 합친 연출이 더해져 시각적 몰입감을 극대화한다. 기차 바퀴를 형상화한 ‘트위스터 분수’, 큰 아치를 그리며 쏟아지는 ‘빅아치 분수’, 레이저 퍼포먼스가 어우러진다.매주 화요일부터 일요일까지 하루 2회 운영된다. 각 회차는 약 20분간 이어지며 운영 시간은 계절에 따라 다르다. 모두 21곡이 공연에 사용된다. 오프닝곡과 엔딩곡은 창작곡으로 구성해 공연의 완성도를 높였다. 특히 개장일에는 ‘시간 여행’을 테마로 한 창작곡과 레이저 애니메이션이 어우러진 오프닝 공연이 진행된다.아울러 운영 시간 동안 안전요원을 상시 배치해 위험 요소를 사전 점검하며 관람 구역에는 데크를 설치한다.오승록 노원구청장은 “당현천 음악분수가 구민들의 많은 사랑을 받으며 대표적인 산책 명소로 자리잡은 것처럼 이번 경춘철교 음악분수도 일상 속 쉼과 감동을 전하는 새로운 수변 명소가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 자연과 문화가 어우러진 힐링 공간을 꾸준히 확충해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자