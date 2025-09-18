댕댕이와 그대… 사랑 물드는 서대문구

반려견 키우는 미혼 남녀들 만남
새달 31일·11월 1일 ‘썸댕문’ 행사
서울 서대문구는 서대문구가족센터가 다음달 31일과 11월 1일 서대문 내품애센터에서 반려견을 키우는 미혼남녀 만남 행사 ‘썸댕문 위드 내품애센터’를 연다고 17일 밝혔다.
지난 4월 커플 매칭률 65%를 달성하며 성황리에 종료된 ‘썸대문 위드 벚꽃’의 두 번째 행사다. 서대문 내품애센터는 반려동물 복합문화공간으로 일부 장소를 이번 행사에 어울리게 꾸밀 예정이다.
하루에 미혼남녀 12명씩 이틀간 24명이 반려견과 함께하는 레크리에이션 및 커플게임, 일대일 데이트, 저녁식사 등에 참여한다. 행사를 마칠 때 각각 마음에 드는 이성을 3순위까지 제출하며 최종 커플로 성사되면 후속 데이트도 지원받는다.
서대문구에서 일하거나 거주하면서 반려견(중·소형견)을 키우는 28~39세 미혼남녀가 참여할 수 있다. 희망자는 다음달 12일까지 서대문구청 공지사항을 참고해 온라인으로 신청하면 된다. 거주지, 나이 등을 확인하기 위한 1차 서류 심사 후 무작위 추첨으로 참여자를 선정한다.
이성헌 서대문구청장은 “선선한 가을날 서대문구의 청춘남녀들이 반려견과 함께 이성을 만나며 즐거운 추억을 쌓고 소중한 인연도 만들 수 있길 기대한다”고 했다.
서유미 기자
2025-09-18 20면
