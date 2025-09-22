중구 약수시장서 가을 물들이는 ‘힐링의 밤’ 열린다

이미지 확대 서울 중구 ‘약수시장 힐링의 밤’ 포스터

2025-09-22 23면

서울 중구는 ‘약수시장 힐링의 밤’이 오는 26일부터 28일까지 3일간, 약수시장 일대에서 펼쳐진다고 21일 밝혔다. 먼저 26일부터 27일까지 이틀 동안 오전 11시부터 오후 6시까지 약수교회 주차장이 세대를 아우르는 체험 공간으로 변신한다. 페이스페인팅, 네일아트, 손마사지 등 다양한 즐길거리와 전자오락실, 포토존 등이 마련된다.축제 마지막 날인 28일 오후 5시에는 힐링콘서트가 열린다. 주민 동아리의 경기민요와 난타 공연, 치열한 예선을 뚫고 올라온 10팀이 참여하는 노래자랑, 그리고 K팝과 트로트 축하공연까지 다채로운 무대가 펼쳐질 예정이다.시장 골목에는 푸드코트와 플리마켓이 들어선다. 또 새마을금고 건물 옆에서는 5만원 이상 구매 고객을 대상으로 온누리상품권 1만원을 증정하는 이벤트도 진행된다. 이벤트는 상품권 소진 시 종료된다.김길성 중구청장은 “맛과 정이 넘쳐나는 약수시장에서 가을 정취와 함께 ‘힐링의 밤’을 만끽해 보시길 바란다”며 “이번 축제가 상권에는 활기를, 방문객에게는 즐거운 추억을 안겨주길 기대한다”고 말했다.김주연 기자