비행 소음 스트레스 록으로 확~ …지역적 한계, 예술로 만든 양천

락페스티벌 27일 신월야구장서

최대 4000명 선착순 무료 입장

이미지 확대 지난해 ‘양천 락 페스티벌’에서 뮤지션과 함께하고 있는 이기재(왼쪽 세 번째) 서울 양천구청장.

양천구 제공

2025-09-23

서울 양천구가 구의 대표 음악 축제 ‘양천 락(樂) 페스티벌’을 개최한다고 22일 밝혔다. 오는 27일 오후 2시 30분에 신월동 신월야구장에서 열린다.양천 락 페스티벌은 공항 소음 지역이라는 지역적 한계를 역발상으로 풀어냈다는 특징을 가진다. ‘비행기 소음을 날려 버릴 강렬한 록 사운드’라는 독창적인 콘셉트를 마련해 지역 주민의 일상 속 스트레스 해소를 돕고자 기획됐다.올해로 3회를 맞는 양천 락 페스티벌은 그간 문화예술 소외지역으로 꼽혀온 신월동을 ‘록 공연의 성지’로 탈바꿈시켜 왔고, 동시에 양천구 대표 음악축제로도 자리매김했다고 구는 설명했다.특히 올해는 가수 김종서와 소찬휘를 비롯해 인기 가수들이 대거 참여한다. 1, 2부로 나뉜 공연에 총 8팀이 무대에 나선다.1부에는 전통 거문고와 밴드 사운드를 융합한 ‘카디’, 뉴트로 감성의 ‘저지브라더’, 한국 모던 록을 대표하는 ‘브로큰 발렌타인’, 헤비메탈의 전설 ‘크래쉬’가 무대에 오른다. 2부에는 가수 ‘소찬휘’, ‘김종서’, ‘크랙샷’과 함께 해외 밴드 ‘피치 블랙 프로세스’(Pitch Black Process)가 튀르키예 전통 음악과 현대적인 메탈사운드를 결합한 이색 무대를 선보인다.선착순 무료입장이며 안전을 위해 최대 4000명으로 제한된다. 구는 안전한 축제 진행을 위해 양천경찰서와 양천소방서 등 관계기관과 합동 안전 점검을 실시했다. 행사장 주변 위험시설, 인파 밀집 등에 따른 사고에 대비하기 위함이다. 축제 중에는 현장 운영 인력을 증원해 관람객들의 안전을 확보하는 등 구민 불편을 최소화할 예정이다.이기재 양천구청장은 “이번 축제는 비행기 소음이라는 지역적 한계를 문화예술로 승화시켜 성공한 상징적인 사례”라며 “앞으로도 양천 락 페스티벌을 양천구만의 색깔을 담은 지역문화 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자