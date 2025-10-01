노원 가을밤 17일부터 ‘모두의 달’ 환히 빛난다

‘달빛산책’ 축제 새달 16일까지

국내외 18개팀 작품 30점 출품

이미지 확대 지난해 서울 노원구의 공공미술 축제 ‘노원달빛산책’에서 주민들이 작품을 감상하고 있다.

노원구 제공

서울 노원구 공공미술 빛조각 축제 ‘노원달빛산책 모두의 달’이 오는 17일부터 11월 16일까지 열린다.노원구는 올해 6회째를 맞이한 노원달빛산책이 당현천 2㎞ 구간(상계역 수학문화관~중계역 당현1교)에서 진행된다고 30일 밝혔다. 매일 오후 5시 30분부터 밤 10시까지 노원의 가을밤을 환하게 수놓을 예정이다.‘모두의 달’을 주제로 한 이번 전시에는 국내외 18팀의 아티스트가 참여해 30여점의 작품을 선보인다. 달이 가진 보편적 상징성을 통해 개인의 이야기가 모여 공동체의 빛으로 확장되는 과정을 표현한다.특히 올해 초, 대만 타이난시 ‘월진항등제’와 ‘노원달빛산책’의 업무협약을 통해 대만 작가팀 ‘UxU Studio’가 빛의 고리, 빛의 씨앗으로 이뤄진 대형 설치 작품을 선보인다.국내 유명작가들도 노원달빛산책 초청작가로 합류했다. 미디어아트 1세대로서 베니스 비엔날레 한국관 대표작가로 참여했던 이용백 작가의 ‘엔젤-솔저’, 경기 연천, 강원 양구, 제주 등 국내와 해외 곳곳에 설치된 유영호 작가의 거대 조각상 ‘그리팅 맨’이 노원달빛산책에 찾아온다. 이번 축제는 구민과 함께 만드는 기회와 참여의 범위를 확대해 커뮤니티 아트 프로젝트를 추진했다. 노원 작가와 함께 일삶센터, 노원구 중독관리통합지원센터와 협업한 작품이 전시된다.오승록 노원구청장은 “노원달빛산책은 단순한 야간 전시가 아니라, 시민이 함께 걷고 느끼며 공감하는 열린 예술축제”라며 “‘모두의 달’이라는 주제처럼 각자의 삶이 모여 빛나는 공동체를 이루는 순간을 당현천에서 만나보시길 바란다”고 했다.﻿서유미 기자