주민 사연·음악 함께… ‘송파 낭만페스타’

내일 석촌호수 수변무대서 개최

이미지 확대 지난해 서울 송파구 석촌호수에서 열린 ‘송파낭만다방’ 행사 모습.

송파구 제공

2025-10-10 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 오는 11일 석촌호수 수변무대에서 주민 참여형 문화예술 공연인 ‘송파 낭만페스타’를 개최한다고 9일 밝혔다.‘송파 낭만페스타’는 라디오 공개방송 형식으로 진행하는 가족 페스티벌로, 미리 접수된 구민들의 사연과 신청곡을 소개하고 공연과 부대행사를 즐길 수 있다. 송파구는 매년 가을 ‘송파낭만다방’을 진행하다가 올해부터 행사명을 바꾸고 규모도 확대했다.올해는 서강석 송파구청장이 직접 사연을 낭독하는 등 5편의 주민 사연이 무대에서 소개된다. 사회는 탤런트 유승민과 송파 주민이자 모델인 김민희가 맡는다. 본격적인 공연은 석촌호수의 야경을 배경으로 펼쳐진다. 송파여성문화회관 문화봉사단 ‘뮤즈 오케스트라’의 연주로 문을 열고, 바리톤 김봉중과 소프라노 이한나 등의 무대가 이어진다. 마지막 무대는 한국예술플라멩코문화원이 준비한 열정적인 플라멩코 퍼포먼스로 장식한다.서 구청장은 “송파 낭만페스타가 주민들이 서로의 삶을 공유하고, 위로하는 무대가 되길 바란다”﻿고 말했다.안석 기자