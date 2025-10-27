메뉴
반값 순환열차 타고 ‘마포의 가을’ 속으로

김동현 기자
김동현 기자
수정 2025-10-27 01:00
입력 2025-10-27 01:00

새달 말까지 50% 할인 프로모션
주요 관광지·11개 상권 알찬 여행

서울 마포구가 운영하는 마포순환열차버스의 모습. 마포구 제공
서울 마포구가 운영하는 마포순환열차버스의 모습.
마포구 제공


“마포순환열차버스 타고 가을 느껴봐요.”

서울 마포구는 한국관광공사, 카카오모빌리티와 함께 다음달 30일까지 마포순환열차버스를 반값으로 이용할 수 있는 특별 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 가을 여행 성수기를 맞아 마포의 대표 관광자원과 골목상권을 많은 구민과 관광객이 더 저렴하게 즐길 수 있게 마련됐다. 프로모션은 ‘카카오T’ 앱을 통해 진행된다. 프로모션 기간에는 성인 기준 5500원의 종일권 이용요금이 자동으로 2750원으로 할인된다.

카카오T 앱 ‘여행’ 탭에서 ‘시티투어’ 아이콘을 선택하면 마포순환열차버스 티켓을 손쉽게 예약하고 결제할 수 있다. 또 28일부터는 티머니와 후불교통카드 결제 서비스가 새롭게 도입된다. 그동안 정류소 키오스크나 마포상생앱, 버스 내 신용카드 결제만 가능했던 탑승권 구매가 한층 더 편리해진다.

마포순환열차버스는 오전 9시부터 오후 10시까지 하루 12회 운행하고, 레드로드, 하늘공원, 망원한강공원 등 주요 관광지와 11개 상권을 하나로 연결해 관광을 촉진하고 골목상권에 활기를 불어넣고 있다.
박강수 마포구청장은 “가을 정취 속에서 마포의 명소와 상권을 더욱 쉽고 부담 없이 즐길 수 있도록 카카오T와 협력 할인을 진행한다”며 “마포구는 마포순환열차버스를 활용해 지역 경제 활성화와 관광 접근성 제고를 위한 다양한 정책을 적극적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

김동현 기자
2025-10-27 23면
2025-10-27 23면
