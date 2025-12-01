송파 “청년 예술가 10인 ‘1년의 결실’ 보러 오세요”

송파청년아티스트센터 ‘연말정산’

6일부터 입주 작가 작품 40점 전시

이미지 확대

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이번 ‘연말정산’ 전시에 참여하는 청년 시각예술가는 몇 명인가? 8명 10명

2025-12-01 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 오는 6일부터 내년 1월 11일까지 송파청년아티스트센터 입주 작가 결산전인 ‘연말정산’(포스터)을 연다고 30일 밝혔다. 석촌호수에 있는 ‘더 갤러리 호수’에서 열리는 이번 전시는 청년 시각예술가 10명이 지난 1년 동안 작업한 결과물을 선보이는 자리다.전시는 더 갤러리 호수 1층과 2층에서 두 개의 파트로 나눠 펼쳐진다. 우선 제1전시장에선 입주 작가들이 센터에서 활동하며 올해 제작한 영상과 설치 작품 등 40여점을 만나볼 수 있다. 제2전시장의 주제는 ‘예술가의 방’이다. 이곳에서 관람객들은 작품이 탄생하는 과정을 엿보고, 작가들의 창작 세계를 살펴볼 수 있다.전시 기간 관람객을 위한 참여 프로그램도 운영한다. 청년 예술가들이 직접 작품의 뒷이야기를 들려주는 ‘작가와의 대화’ 시간이 오는 13일과 20일, 27일 등으로 예정돼 있다. 더 갤러리 호수는 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다. 월요일과 공휴일은 휴무다.서강석 송파구청장은 “앞으로도 청년 예술가들이 지역과 상생하고, 성장할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.﻿안석 기자