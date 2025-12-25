雪렘 가득… 도봉, 내일 눈썰매장 활짝

성균관대 선수촌 야구장에 조성

최대 600명 수용… 구민은 무료

이미지 확대 지난 1월 도봉동 성균관대 도봉 선수촌 야구장에 마련된 눈썰매장 모습.

도봉구 제공

서울 도봉구는 오는 26일부터 성균관대학교 도봉 선수촌 야구장에 눈썰매장을 운영한다고 24일 밝혔다. 최대 600명까지 입장 가능한 눈썰매장은 내년 2월 1일까지 문을 연다.썰매장은 길이 80m, 너비 15m, 높이 7m 규모로 조성됐다. 구는 대형 슬라이드를 비롯해 미니 레일기차, 에어 범퍼카 등 다양한 놀이기구와 겨울철 즐길 거리를 마련했다. 가족 단위 방문객을 위한 풍선 터트리기, 야구공 던지기 체험과 인형극 등 문화공연도 준비했다.매주 화~일요일(오전 10시~오후 5시) 구민은 무료, 다른 지역 주민은 2000원을 내고 이용할 수 있다. 정기 휴장일은 매주 월요일이지만, 기상 상황에 따라 달라진다. 상세한 내용은 도봉구 홈페이지에서 확인할 수 있다. 구는 안전을 위해 대형 슬라이드 등에 안전요원을 배치하고, 의무실에는 응급요원을 상주시킬 계획이다. 쾌적하고 안전한 운영을 위해 반려견 출입은 제한된다.오언석 구청장은 ﻿ “모두가 안심하고 즐기실 수 있도록 안전에 더욱 신경 써 운영하겠다”고 말했다.﻿유규상 기자